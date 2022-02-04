تعديل نظام العلاج في المنازل بدءا من يوم الخميس

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تقرر تعديل نظام المراقبة على العلاج في المنازل في كوريا بدءا من بعد غد الخميس 10 فبراير، بحيث تتم مراقبة الحالة الصحية لأولئك الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما والفئة الخاضعة للمراقبة المركزة، مرتين يوميا، وتقديم وحدات العلاج في المنازل كما هو حاليا.وبالنسبة للمصابين العاديين بفيروس كورونا ذوي الأعراض الخفيفة فسوف يتوجب عليهم الاتصالات هاتفيا من أجل تلقي العلاج ولن يتم تقديم وحدات العلاج إليهم.وحتى ولو حدثت حالة إصابة بالفيروس بين أحد أفراد الأسرة، فلن يخضع أفراد الأسرة الآخرون المقيمون معه للحجر الصحي إذا كانوا قد أكملوا التطعيم المضاد للفيروس.من ناحية أخرى، أعلنت سلطات التعليم الكورية تطبيق عملية الحضور الطبيعي في المدارس خلال الفصل الدراسي القادم الذي سيبدأ في شهر مارس، كما قررت أيضا زيادة حق التصرف في إدارة المناهج الدراسية حسب أوضاع المدارس.وسوف يتم ذلك حسب عدد حالات الإصابة الجديدة ونسبة الطلاب الذين يتوقفون عن الحضور إلى المدارس، وبالتالي سيمكن للمدارس اختيار ما بين أربعة أنوع من أنشطة التعليم، وهي: أنشطة التعليم العادي، والتقيد ببعض أنشطة التعليم بشرط الحضور إلى المدارس، وتنظيم بعض الدروس عن بُعد، وتنظيم جميع الدروس بالكامل عن بُعد.