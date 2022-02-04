الاتحاد الدولي للتزلج يرفض الاحتجاج على قرارات الحكام

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تعليقا على الجدل بشأن الأحكام التمييزية في رياضة التزلج على الجليد على المضمار القصير ضمن أولمبياد بكين الشتوية لعام 2022، شدد الاتحاد الدولي للتزلج على أنه يرفض الاحتجاج على قرارات الحكام.وأدلى الاتحاد الدولي ببيان اليوم أوضح فيه الأحكام الخاضعة للشكوك التي صدرت في بعض مباريات أمس، حيث قال إنه كان هناك اعترضان على قرارات الحكم الرئيسي في منافسات ألف متر على المضمار القصير للرجال، وأن المنتخب الكوري سأل عن سبب استبعاد اللاعب "هوانغ ديه هيون" من الدور قبل النهائي، لكن جهاز الفيديو الخاص بالملعب يوضح أنه تمت معاقبة هوانغ لتغييره المسار في وقت متأخر، مما تسبب في حدوث احتكاك.وأضاف أن المنتخب المجري احتج على تلقي لاعبه "ساولين شاندور ليو" بطاقة صفراء في الدور النهائي، لكن ذلك القرار كان صحيحا لأن اللاعب ارتكب مخالفتين حسبما تبين شاشة الفيديو في الملعب.وقال الاتحاد الدولي أنه لم يقبل الاعتراضين وفقا لقواعده، مشيرا إلى أنه لا يمكن التقدم باحتجاج على قرارات الحكام فيما يتعلق بمخالفة قواعد المباريات.وردا على ذلك قرر المنتخب الكوري رفع دعوى بخصوص الحكم الخاص بالدور قبل النهائي في منافسات ألف متر على المضمار القصير للرجال، إلى المحكمة الرياضية الدولية.