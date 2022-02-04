االرئيس الكوري يطلب من البرلمان التعامل السريع مع خطة الميزانية الإضافية

Photo : YONHAP News

طلب الرئيس الكوري "مون جيه إين" من البرلمان سرعة التصديق على مشروع الميزانية التكميلية الإضافية الذي تتم مناقشته حاليا في البرلمان، نظرا لأهمية تقديم الدعم المالي للشعب بسرعة.وأضاف الرئيس في كلمة ألقاها في اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه اليوم في المكتب الرئاسي، أنه لا يمكن تأخير دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والذاتية ولهذا تقدمت الحكومة بمشروع الميزانية إلى البرلمان في شهر يناير على نحو غير مسبوق من أجل تخفيف الصعوبات التي يواجهونها بأكبر قدر ممكن.واشار الرئيس إلى أن حكومته ستدرس بجدية بعض البدائل المعقولة من أجل تخفيف ما يسمى بـ"المناطق العمياء"، أي التي تشمل من لا يتلقون الدعم، وسوف يتم طرحها للنقاش في البرلمان.وكان رئيس الوزراء "كيم بو كيوم" قد أكد أمس على أنه إذا وافق البرلمان على مشروع الميزانية فسوف تبذل الحكومة قصارى جهدها لإيجاد وسائل معقولة لتوصيل الدعم.