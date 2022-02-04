المرشحون الرئاسيون يواصلون حملاتهم الانتخابية

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استمر مرشحا الحزبين الحاكم والمعارض الرئيسي للرئاسة القادمة في طرح تعهدات انتخابية مختلفة، حيث قال مرشح الحزب الديمقرايطي الحاكم "لي جيه ميونغ" الذي ترأس اجتماعا طارئا للتعامل مع انتشار المتحور "أوميكرون" إنه من الضروري تطبيق نظام جديد للحجر الصحي يسمح لمتلقي الجرعة الثالثة من اللقاحات باستخدام المطاعم وغيرها حتى الساعة الثانية عشرة ليلا.وأشار إلى التساؤلات حول فعالية نظام الحجر الصحي الحالي مقارنة مع خسائر أصحاب المشروعات الصغيرة في ظل انخفاض نسبة الوفيات رغم قوة انتشار أوميكرون، كما أكد أيضا على إمكانية رفع نسبة متلقي الجرعة الثالثة من اللقاحات.ومن المقرر أن يلتقي "لي" بعد ظهر اليوم مع بعض أصحاب المشروعات الصغيرة، حيث يعلن خلال اللقاء عن سياسات خاصة بدعمهم، بما في ذلك مهلة تسديد القروض.أما مرشح حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي "يون صوك يول" فقد تعهد بإنشاء لجنة للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون بين القطاع الخاص والحكومة، وتكون تابعة للمكتب الرئاسي بحيث يشرف الرئيس بنفسه على السياسات ذات الصلة، كما قال إنه سيدخل نظاما لمشروعات البحوث الوطنية طويلة المدى من أجل عدم زعزعة سياسة العلوم والتكنولوجيا لأسباب سياسية، منتقدا في هذا الصدد توجه الحكومة الحالية المتمثل في التخلي عن الاعتماد على الطاقة النووية.ومن ناحية أخرى، سينظم "يون" حوارا بعد ظهر اليوم مع عدد من سائقي سيارات التاكسي للاستماع إلى مطالبهم ومشاكلهم.