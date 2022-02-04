انعقاد الاجتماع الأول للجنة التجارة لاتفاقية التجارة الحرة الكورية البريطانية

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عقد وزير التجارة الكوري "يو هان كو" ونظيرته البريطانية "آن ماري تريفليان" الاجتماع الأول للجنة التجارة لاتفاقية التجارة الحرة الكورية البريطانية، في لندن أمس الاثنين.وخلال الاجتماع الذي عقد بمناسبة الذكرى السنوية الأولى على دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ، تابع الطرفان وضع تنفيذ الاتفاقية ووافقا على بدء المفاوضات لتطويرها، كما قررا إنشاء جهاز على مستوى مدير من أجل مناقشة هذا الموضوع.يشار إلى أن الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير من العام الماضي، ونتج عنها زيادة في حجم التبادلات التجارية بين البلدين بنسبة 32.6% مقارنة مع العام السابق، كما ظل حجم الاستثمارات بينهما في زيادة مستمرة.وتخطط الحكومة الكورية خلال المفاوضات القادمة لمناقشة سبل التعاون في قواعد التجارة الجديدة في مجالات الصناعة الرقمية وسلاسل الإمدادات والشركات الصغيرة والمتوسطة والحياد الكربوني ومكافحة جائحة كورونا.