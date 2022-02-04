كوريا تأتي خلف الصين من حيث حجم عقود بناء السفن في يناير

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احتلت كوريا الجنوبية المركز الثاني بعد الصين من حيث حجم عقود بناء السفن في شهر يناير، بعد أن ظلت الصين متفوقة على كوريا في هذا المجال خلال العام الماضي أيضا.وأوضح تقرير نشرته شركة "كلاركسون" للبحوث ذات الصلة بسوق بناء السفن والملاحة البحرية، أن إجمالي العقود الخاصة ببناء السفن على مستوى العالم خلال شهر يناير الماضي قد بلغ 3 ملايين و70 ألف طن مكافئ، بزيادة نسبتها 72% مقارنة مع شهر ديسمبر.وأضاف التقرير أن الصين فازت بعقود حجمها مليون و470 ألف طن مكافئ، بينما حصلت كوريا على عقود بلغ حجمها مليونا و380 ألف طن مكافئ، واليابان على 90 ألف طن مكافئ.يشار إلى أن حجم العقود التي حصلت عليها كوريا زاد بنسبة 160% في يناير مقارنة مع ديسمبر، إلا أنه ظل أقل بكمية ضئيلة من حجم العقود التي حصلت عليها الصين، التي زادت حجم ما حصلت عليه بنسبة 50% خلال نفس الفترة.وأشار التقرير إلى أن كوريا حصلت على عقود خاصة بناقلات الغاز الطبيعي المسال التي تستوعب أكثر من 140 ألف متر مكعب، والتي تركز عليها الصناعة الكورية، وسفن الشحن التي تستوعب أكثر من 12 ألف حاوية مكافئة، بنسبة 67% من إجمالي الطلبات في الشهر الماضي.