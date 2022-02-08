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السياسية

إحراز أول ميدالية لكوريا الجنوبية في أولمبياد بكين في سباق التزلج السريع 1,500 متر للرجال

Write: 2022-02-08 21:43:07

إحراز أول ميدالية لكوريا الجنوبية في أولمبياد بكين في سباق التزلج السريع 1,500 متر للرجال

Photo : YONHAP News

فاز المتزلج السريع "كيم مين سيوك" بأول ميدالية أولمبية لكوريا الجنوبية في أولمبياد "بكين 2022" الشتوي، حيث حصل على الميدالية البرونزية في سباق 1,500 متر للرجال.

وفي المنافسات المقامة اليوم الثلاثاء في الملعب البيضاوي الوطني للتزلج السريع في بكين، أنهى اللاعب البالغ من العمر 22 عاما السباق في زمن قدره 1:44.24.

وكانت الميدالية الذهبية والفضية من نصيب المتزلجين الهولنديين "كيلد نويس" و"توماس كرول".

وقد فاز "كيم" بالميدالية الذهبية قبل أربع سنوات في أولمبياد "بيونغ تشانغ 2018"، ليصبح أول آسيوي يفوز بميدالية أولمبية في سباق 1,500 متر.

وسوف يتنافس "كيم" أيضا ضمن منافسات ربع النهائي لفرق الرجال يوم الأحد، حيث فاز الفريق الكوري الجنوبي بالميدالية الفضية في نفس الحدث في "بيونغ تشانغ".
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