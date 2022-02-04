الهند تستدعي سفير كوريا الجنوبية بشأن كشمير

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قالت وزارة الخارجية الهندية إنها استدعت سفير كوريا الجنوبية لدى الهند "جانغ جيه بوك" للتعبير عن استيائها من منشور على وسائل التواصل الاجتماعي لفرع شركة "هيون ديه" للسيارات في باكستان بشأن كشمير أثار غضبا في الهند.وتحدث وزيرا خارجية كوريا الجنوبية والهند عبر الهاتف، في حين واجهت شركة "هيون ديه" رد فعل عنيفا من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الهند الذين استاؤوا من التعليقات التي تعبر عن التضامن مع شعب كشمير.وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أمس الثلاثاء إن الوزير الكوري "جونغ أوي يونغ" أعرب عن أسفه خلال حديثه مع نظيره الهندي "سوبرا مانيام جاي شانكار".وقد تم نشر تدوينات باسم شريك "هيون ديه"، مجموعة "نيشات"، على تويتر وفيسبوك وإنستغرام، تخلد ذكرى ما وصفته بتضحيات الكشميريين الذين يناضلون من أجل حقهم في تقرير المصير.وتسيطر الهند وباكستان على مناطق في كشمير، إلا أن الجارتين المتناحرتين تطالبان بأحقية كل منهما في جميع الأراضي الكشميرية.وأصدرت شركة "هيون ديه" بيانا أمس الثلاثاء قالت فيه إنها تأسف بشدة لأي إساءة شعرت بها الهند من تغريدة محظورة نشرها شريكها الباكستاني.