إصابات كورونا عالميا تتجاوز 400 مليون

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تجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم 400 مليون إصابة.وطبقا لإحصاءات صادرة عن موقع "ورلد أو ميتر"، بلغ إجمالي عدد االمصابين بفيروس كورونا حتى الساعة الثامنة من صباح أمس الثلاثاء حسب توقيت كوريا، 400 مليون و205 آلاف و254 شخصا.وأفادت هذه الاحصاءات بأن الولايات المتحدة هي أكثر دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ78 مليونا و504 آلاف و36 حالة إصابة، وتلتها كل من الهند والبرازيل وفرنسا وبريطانيا وروسيا.وجاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الخمسين بمليون و81 ألفا و681 إصابة.وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم 5 ملايين 780 ألفا و30 حالة وفاة.ووفقا لبيانات أصدرتها جامعة "جونزهوبكنز" الأمريكية، بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم 400 مليون و244 ألفا و31 إصابة، وبلغ إجمالي عدد الوفيات 5 ملايين و761 ألفا و208 حالة وفاة.