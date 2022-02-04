كوريا الشمالية تجري مباحثات رفيعة المستوى مع روسيا

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بدأت كوريا الشمالية في إجراء مباحثات رفيعة المستوى مع روسيا، مما يشير إلى احتمال استئناف التجارة بين البلدين بعدما تم تعليقها بسبب إغلاق الحدود لمنع انتشار فيروس كورونا.وقد قامت كوريا الشمالية مؤخرا بفتح جزئي للحدود مع الصين بعد إغلاقها لفترة طويلة.وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية اليوم الأربعاء إن نائب وزير الخارجية "ليم تشون إيل" أجرى لقاء مع السفير الروسي لدى بيونغ يانغ "ألكسندر ماتشيغورا" يوم الاثنين الماضي.وأضافت الوزارة أن الجانبين تبادلا الآراء حول العلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا والقضايا القضايا الإقليمية والدولية التي تهم المصالح المشتركة، واتفقا على تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين.وكان السفير الكوري الشمالي لدى روسيا "شين هونغ تشول" قد التقى بوزير تنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالي الروسي "أليكسي تشيكونوف"، حيث بحث معه القضايا المتعلقة بتنشيط التعاون الاقتصادي، واستئناف التجارة بين البلدين.