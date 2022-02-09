الحكومة الكورية تدرس توفير مجموعات الاختبار الذاتي للفئات الضعيفة

Photo : YONHAP News

تدرس الحكومة الكورية حاليا تقديم مجموعات الاختبار الذاتي لفيروس كورونا للفئات الضعيفة مجانا، بمن في ذلك المواطنون ذوو الدخل المنخفض. وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية أمس الثلاثاء إنها تجري محادثات على مستوى العمل مع الوزارات المعنية لتحديد نطاق المستفيدين وحجم المساعدة، والتي تعتبرها ضرورية لمنع انتشار المتحور أوميكرون شديد العدوى. وتأتي هذه الخطوة وسط انتقادات بأن تحول الحكومة إلى نظام استجابة جديد مصمم خصيصا لأوميكرون جعل من الصعب على الفئات الضعيفة شراء مجموعات الاختبار الذاتي. وبموجب نظام الاستجابة الجديد، تقتصر اختبارات تفاعل البلمرة المتسلسل "بي سي آر" على المجموعات المعرضة للخطر، مثل أولئك الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما. ولا يتم توفير اختبار "بي سي آر" للذين لا ينتمون إلى تلك المجموعات إلا بعد أن تكون نتيجة اختبارهم إيجابية في الاختبار السريع. وقد ارتفع الطلب على مثل هذه المجموعات بشكل حاد، مع نفاد مخزون الصيدليات المحلية بسرعة. علاوة على ذلك، قررت الحكومة توفير مخفضات الحمى ومقاييس الحرارة وأدوات الاختبار الذاتي والمطهرات فقط للمجموعات "عالية الخطورة" التي تتطلب المراقبة، مما جعل من الصعب على ذوي الدخل المنخفض والمعاقين الوصول إليها. ويتضمن اقتراح الميزانية الذي ناقشته لجنة الصحة والرعاية البرلمانية أول من أمس الاثنين ميزانية جديدة تزيد عن 150 مليار وون، مخصصة لتزويد مجموعات الاختبار الذاتي للأطفال وكبار السن والمعاقين وكذلك دور رعاية المسنين.