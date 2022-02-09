هيون ديه موتور تعلن عن دخولها السوق اليابانية بسياراتها الكهربائية

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ستعود شركة هيون ديه موتور إلى سوق السيارات في اليابان بمركباتها الكهربائية. وفي رسالة بالفيديو في مؤتمر صحفي في طوكيو يوم أمس الثلاثاء، أعلن رئيس مجموعة هيون ديه موتور "تشانغ جيه هون" أن الشركة سوف تستفيد من سوق سيارات الركاب اليابانية لأول مرة منذ 12 عاما. وسوف تتلقى هيون ديه طلبيات لطرازين من السيارات الكهربائية "آيونيك 5" و"نيكسو" اللتين تعملان بخلايا الوقود، من المستهلكين اليابانيين اعتبارا من مايو من هذا العام. وأوضح "تشانغ" أن هيون ديه موتور ركزت على الترويج لمركبات خلايا الوقود الهيدروجينية منذ أن نجحت في إنتاج أول سيارة هيدروجينية في العالم بكميات كبيرة في عام 2013. وأضاف أن الشركة تأمل في المساهمة في تحقيق الحياد الكربوني من خلال المركبات التي لا تصدر أي انبعاثات مثل الهيدروجين والسيارات الكهربائية في اليابان. وتخطط هيون ديه لإجراء جميع الأعمال ذات الصلة عبر الإنترنت، بدءا من المبيعات وحجوزات اختبار القيادة والأوامر إلى الدفع والتسليم. وقد دخلت شركة صناعة السيارات الكورية السوق اليابانية في عام 2001، لكنها أغلقت معظم أعمالها في عام 2009 بسبب الأداء الضعيف.