سيول تعبر لبكين عن مخاوفها بشأن هان بوك

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صرحت وزارة الخارجية في سيول بأنها نقلت موقفها "بشكل صحيح" إلى الصين بشأن مخاوف الاستيلاء الثقافي على الزي التقليدي الكوري "هان بوك" خلال مراسم افتتاح أولمبياد بكين يوم الجمعة. وفي إحاطة إعلامية دورية يوم أمس الثلاثاء، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية "تشيه يونغ سام" الانتقادات القائلة بأن الحكومة كانت سلبية بشأن هذه القضية، موضحا أن هذه القضية تجري مناقشتها عبر القنوات المناسبة. وقال إن الوزارة تنقل باستمرار موقفها الذي يشدد على أن الصين بحاجة إلى احترام الثقافة الفريدة لكل دولة وزيادة فهمها للتنوع الثقافي، وأنها ستراقب عن كثب كيفية تطور هذه القضية. وفقا للمتحدث، تدرك الصين جيدا الرأي العام في كوريا، وأنها قد أكدت للوزارة أن ما حدث خلال الحفل لا علاقة له بالأصول الثقافية للهان بوك. كما أكدت بكين على أن كوريا ليس لديها ما يدعو للقلق، وأن حقيقة أن هان بوك جزء من الثقافة التقليدية الكورية لم تتغير. وقد اندلع الجدل بعد ظهور امرأة ترتدي هان بوك في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين عام 2022، بين مجموعة من الناس لتمثيل الأقليات العرقية في الصين.