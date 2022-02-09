مجلس النواب الأمريكي يقرر السماح بـ15 ألف تأشيرة عمل للكوريين سنويا

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أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يسمح بإصدار ما يصل إلى 15 ألف تأشيرة عمل لذوي المهارات العالية من الكوريين الجنوبيين الباحثين عن وظائف في الولايات المتحدة، كل عام. ووفقا لمصادر دبلوماسية، أقر مجلس النواب "قانون المنافسة الأمريكية"، يوم الجمعة الماضي، والذي تضمن مراجعة لقانون المشاركة مع كوريا.وقدم المشروع بشكل مشترك النائبان "جيري كونولي" و"يونغ كيم"، بهدف إنشاء تخصيص سنوي لـ15 ألف تأشيرة "إي 4" للمواطنين الكوريين الجنوبيين الحاصلين على درجة جامعية في مجالات مثل المعلومات والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والفيزياء والطب.وقد قبلت الولايات المتحدة العمال الأجانب المهرة من خلال إصدار تأشيرة "إتش 1 بي"، ولكن حجم إصدار هذه التأشيرة يبلغ 85 ألفا سنويا. ومع تخصيص 20 ألفا من هذه التأشيرات للأجانب الذين أكملوا تعليمهم بعد التخرج في الولايات المتحدة، فإن هناك منافسة شديدة بين طالبي التأشيرات من جميع أنحاء العالم. وحاليا، يحق لمواطني خمس دول الحصول على تأشيرات عمل خاصة بالإضافة إلى "إتش 1 بي"، وهي: كندا والمكسيك وسنغافوره وتشيلي وأستراليا.وسوف يتوجب تمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ وتوقيعه من قبل الرئيس ليصبح ساري المفعول.