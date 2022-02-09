كوريا الشمالية تروج لإطلاقاتها الصاروخية الأخيرة

Photo : YONHAP News

روجت كوريا الشمالية لنجاح سلسلة من عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة هذا العام. وكشفت وزارة الخارجية الكورية الشمالية هذا الموقف في موقعها على الإنترنت يوم أمس الثلاثاء، حيث وصفت عمليات الإطلاق الصاروخي الأخيرة بأنها "انتصارات حققتها شجاعة وثبات الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون".وأشارت الوزارة على وجه التحديد إلى تجربة إطلاق صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، وإطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى من طراز "هوا صونغ 12". وقالت "إن عمليات الإطلاق الصاروخي أظهرت إرادة كيم التي لا تتزعزع لإظهار عدم التسامح أو الرحمة مع أولئك الذين يسيؤون لكرامة الشعب الكوري الشمالي"، كما أكدت على حقيقة أن كوريا الشمالية هي من بين عدة دول فقط على مستوى العالم تمتلك قنابل هيدروجينية وصواريخ باليستية عابرة للقارات وصواريخ تفوق سرعة الصوت، وزعمت كذلك أن الصواريخ الكورية الشمالية يمكن أن تهدد بشكل مباشر البر الرئيسي للولايات المتحدة وبالتالي تجعل وجودها محسوسا في جميع أنحاء العالم.