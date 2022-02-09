لجنة برلمانية فرعية تستعرض الزيادة المحتملة في خطة الميزانية الإضافية

Photo : YONHAP News

من المقرر أن تعقد اللجنة الخاصة بالميزانية والحسابات التابعة للبرلمان الكوري الجنوبي اجتماعا للجنتها الفرعية اليوم الأربعاء لمراجعة التوسع المحتمل في خطة الميزانية التكميلية للحكومة، المصممة لمساعدة الشركات الصغيرة التي تضررت بشدة من وباء كورونا.وقد سبق وأن وافقت اللجان البرلمانية الدائمة المتعلقة بالميزانية على توسيع الميزانية الإضافية بحوالي 40 تريليون وون لتصل إلى 54 تريليون وون. ومع ذلك، لا يزال نطاق الزيادة الفعلية غير مؤكد، حيث لا يزال وزير الاقتصاد والمالية "هونغ نام كي" يعارض بشدة هذا الارتفاع الكبير، مشيرا إلى تأثيره المحتمل على التضخم وتصنيفات الائتمان السيادي والاقتصاد الكلي. وقد أصر الحزب الديمقراطي الحاكم على أن حجم الميزانية التكميلية يجب أن ينمو إلى 35 تريليون وون أو أكثر لتقديم المزيد من المساعدات الجوهرية للمتضررين من الوباء الذي طال أمده.ومن جانبه دعا حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي إلى زيادة أكبر حتى تصل إلى 50 تريليون وون، لكنه طالب بأن تكون الزيادة من خلال إعادة هيكلة نفقات الميزانية بدلا من الاعتماد على إصدار سندات حكومية كما يقترح الحزب الحاكم.