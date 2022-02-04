إصابات كورونا اليومية في كوريا ترتفع لما يقرب من 50 ألفا

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سجل عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث وصلت إلى ما يقرب من 50 ألف حالة وسط الانتشار السريع للمتحور "أوميكرون".وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء إنه تم الإبلاغ عن 49 ألفا و567 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في كوريا إلى مليون و131 ألفا و248 شخصا.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الإصابات الجديدة مستوى 40 ألفا منذ أن أبلغت السلطات الصحية الكورية عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا يوم العشرين من شهر يناير من عام 2020.وشهد عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة زيادة بمقدار 17 شخصا، ليصل إجمالي عدد أولئك المرضى إلى 285 شخصا.وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 6 آلاف و943 حالة وفاة حتى الآن.