الحكومة الكورية تبحث تمديد التخفيضات الضريبية على النفط

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بدأت الحكومة الكورية في مراجعة إمكانية تمديد التخفيضات الضريبية على النفط وسط الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية بسبب استمرار التوتر بين أوكرانيا وروسيا.وعقدت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية اليوم الأربعاء اجتماعا لفريق العمل في هذا الشأن ضم ممثلين عن المؤسسات والشركات والمراكز البحثية ذات الصلة بالطاقة، حيث قالت إنها ستواصل المناقشات مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى بشأن تخفيف الأعباء العامة، بما في ذلك تمديد التخفيضات الضريبية على النفط. ومن المقرر أن تنتهي في شهر أبريل القادم التخفيضاتُ الضريبية على النفط بنسبة 20%، والتي تم تطبيقها منذ شهر نوفمبر من العام الماضي استجابة لارتفاع أسعار النفط.وتتضمن خطط إمدادات النفط الطارئة التي ناقشها فريق العمل أيضا خطة للإفراج عن احتياطيات النفط. ووسط تزايد المخاطر المحيطة بأوكرانيا، ارتفع سعر خام برنت إلى 92,69 دولار للبرميل حتى يوم أمس الثلاثاء، بزيادة نسبتها 34,5% مقارنة بما كان عليه في الأول من ديسمبر الماضي، مع توقع بعض البنوك الاستثمارية العالمية بأنه سيتجاوز 100 دولار قريبا.وقال مسؤولون في قطاع تكرير النفط المحلي من الذين حضروا اجتماع فريق العمل الحكومي، إنه على الرغم من أن كوريا الجنوبية تستورد حوالي 5,6% من نفطها من روسيا، إلا أنه لم يحدث حتى الآن أي انقطاع في إمدادات النفط.