منظمة التجارة تحكم لكوريا بشأن الإجراءات الأمريكية ضد الغسالات

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حكمت منظمة التجارة العالمية ضد قيود التجارة الأمريكية على غسالات الملابس الكورية الجنوبية.ووفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية اليوم الأربعاء، فازت الحكومة في النزاع الذي بتت فيه منظمة التجارة العالمية بشأن تدابير الحماية الأمريكية على غسالات الملابس وقطع الغيار الكورية.وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" قد فرضت هذا الإجراء في فبراير من عام 2018 بناء على مزاعم الشركات الأمريكية بأن استيراد الغسالات من الخارج يتسبب في خسائر فادحة لها، حيث استهدف المنتجات الأجنبية الشهيرة، بما في ذلك منتجات"سام سونغ" و"إل جي". وتم تمديد الإجراء الوقائي لمدة ثلاثة أعوام، وقد تضمن تعريفة بنسبة 20 في المائة في العام الماضي وسيظل ساري المفعول حتى فبراير من العام القادم.وفي المقابل، رفعت الحكومة الكورية هذه القضية إلى منظمة التجارة العالمية في مايو من عام 2018، قائلة إن الإجراء الأمريكي لا يتماشى مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.ويمكن لواشنطن الاستئناف ضد قرار منظمة التجارة العالمية في غضون 60 يوما، وإذا لم يحدث ذلك فسوف يتم إغلاق القضية في غضون 12 شهرا.