الحكومة الكورية تخطط للتوزيع المجاني لأطقم اختبار كورونا لمن دون سن الستين

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صرحت الحكومة الكورية اليوم الأربعاء بأنها تدرس خطة لتوزيع مجموعات الاختبار الذاتي لفيروس كورونا مجانا للذين تقل أعمارهم عن 60 عاما.وكشف وكيل وزارة الصحة "سون يونغ ريه" عن هذه المبادرة المحتملة في برنامج إذاعي، موضحا أنها تستهدف تخفيف الصعوبات عن عامة الناس، وسط الطلب المتزايد على مجموعات الاختبار الذاتي. وقال "سون" إن أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما ما زالوا مؤهلين لتلقي اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل "بي سي آر" بموجب نظام الاستجابة للمتحور أوميكرون، بينما يتوجب على الأصغر سنا زيارة العيادات لإجراء الاختبارات السريعة. وقد اقترح الحزب الديمقراطي الحاكم توزيع مجموعتين من أدوات الاختبار الذاتي على كل شخص أسبوعيا للمساعدة على انتقال البلاد إلى إجراءات الحجر الصحي التي تركز على أوميكرون.ومع ذلك، أشار رئيس الوزراء "كيم بو كيوم" في تصريحات أدلى بها أمس الثلاثاء إلى أنه سيكون من الصعب على الحكومة القيام بذلك نظرا للإنتاج المحلي المحدود، حيث يتم إنتاج حوالي 200 مليون مجموعة اختبار ذاتي في كوريا سنويا، ويتم تصدير نصفها.