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تقرر إلزام أصحاب الكلاب الأليفة بإبقاها في نطاق مترين منهم، اعتبارا من بعد غد الجمعة.وقالت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية اليوم الأربعاء إن القانون الجديد الخاص بهذا الشأن سيدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة لكي يقوم مالكو الكلاب الأليفة من السيطرة عليها ومنع الكلاب من إيذاء الآخرين.ويلزم هذا القانون أيضا مالكي الكلاب الأليفة بالتحكم في السلوك المفاجي للكلاب من خلال حملها أو إمساكها داخل الأماكن العامة المغلقة، مثل المنازل متعددة الأسر.وسوف يواجه منتهكو قواعد السلامة هذه غرامة تبلغ قيمتها 500 ألف وون.ويذكر أن بعض الولايات الأمريكية تحدد طول مقود الكلاب الأليفة عند المشي خارج المنازل بأقل من متر و80 سنتيمترا، فيما تحدده ألمانيا وأستراليا وبعض الولايات الكندية بأقل من مترين.