فوز المتزلج السريع هوانغ ديه هون بالميدالية الذهبية في منافسات 1,500 متر للرجال

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فاز المتزلج السريع على المضمار القصير "هوانغ ديه هون" بالميدالية الذهبية في سباق 1,500 متر للرجال، في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "بكين 2022" اليوم الأربعاء، وهي أول ميدالية ذهبية لكوريا الجنوبية في الأولمبياد.وتغلب "هوانغ" على خصمه الكندي "ستيفن دوبوا" ليحرز أول ميدالية أولمبية ذهبية له في المنافسات المقامة في ملعب "كابيتال إندور"، وجاء في المركز الثالث اللاعب الروسي "سيمن إليستراتوف" من اللجنة الأولمبية الروسية ليحصل على الميدالية البرونزية.وقد فاز "هوانغ" بالميدالية الفضية في سباق 500 متر في أولمبياد "بيونغ تشانغ 2018".كما وصل اثنان من المتزلجين الكوريين الجنوبيين الآخرين إلى منافسات الدور النهائي، وهما "لي جون سيو" و"بارك جانغ هيوك"، حيث احتلا المركزين الخامس والسابع.