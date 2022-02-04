زوجة المرشح الرئاسي للحزب الحاكم تعتذر عن مزاعم إساءة استغلال السلطة

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اعتذرت زوجة المرشح الرئاسي للحزب الديمقراطي الحاكم "لي جيه ميونغ" عن مزاعم إساءة استغلال السلطة المثارة ضدها.وقالت "كيم هييه كيونغ" وهي تنحني للجمهور في مؤتمر صحفي من مقر الحزب الحاكم أمس الأربعاء إنها تعتذر بصدق للشعب وخاصة للشخص الذي أبلغ عن المخالفات.ودون تأكيد لتفاصيل المزاعم، قالت "كيم" إنها ستبذل قصارى جهدها للتعاون مع التحقيقات الجارية في قضيتها، وتعهدت بتحمل المسؤولية إذا كانت هناك مسؤولية يجب تحملها، حتى لو ظهرت النتائج بعد الانتخابات الرئاسية.وقد تعرضت "كيم" لانتقادات واسعة بسبب ما نسب إليها من إساءة استخدام موظف عام بحكومة مقاطعة "كيونغ كي" في مهامها الشخصية، واستخدام أحد بطاقات الدفع الخاصة بحكومة المقاطعة في تسديد نفقات شخصية، عندما كان زوجها حاكما لمقاطعة "كيونغ كي".