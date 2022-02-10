الرئيس مون يجتمع مع رئيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في سيول

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استقبل الرئيس "مون جيه إين" الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "ماتياس كورمان" في المكتب الرئاسي في سيول.واجتمع "مون" و"كورمان" صباح أمس الأربعاء، حيث هنأه "مون" على اختياره كأول رئيس للمنظمة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ.ويقوم "كورمان" بزيارة إلى سيول التي تستضيف حاليا منتدى وزاريا لمدة يومين تشارك فيه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودول جنوب شرق آسيا، من أجل الحوار حول عالم ما بعد جائحة كورونا، و"مستقبل مركزه الإنسان".وخلال الاجتماع، طلب "مون" من المنظمة أن تقوم بدور أكبر في تعزيز النمو الصديق للبيئة والشامل للجميع في حقبة ما بعد الجائحة.وفي إشارة إلى أهمية تولي كوريا الجنوبية لمنصب نائب رئيس اجتماع المجلس الوزاري للمنظمة لعام 2021، المتزامن مع الذكرى السنوية الخامسة والعشرين على انضمام كوريا إلى المنظمة، قال "مون" إن سيول ستبذل قصارى جهدها للقيام بدور يتناسب مع هذا المنصب.