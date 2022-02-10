كوريا الجنوبية تعتمد النظام الجديد لإدارة مرضى كورونا أصحاب الحالات الخفيفة

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بدأت الحكومة الكورية اعتبارا من اليوم الخميس العمل بنظام جديد لإدارة المرضى المصابين بفيروس كورونا أصحاب الحالات الخفيفة الذين يخضعون للعلاج في المنازل.وبموجب النظام المعدل، لن يتلقى المرضى أصحاب الحالات منخفضة الخطورة والمسؤولون عن علاجهم في المنزل مكالمات الفحص اليومية من العاملين بالقطاع الطبي.ويتم تصنيف المرضى الأقل من 60 عاما والذين لا يعانون من أمراض كامنة أو مزمنة على أنهم حالات منخفضة الخطورة. وتمثل هذه الفئة الديموغرافية حوالي 80% من الحالات المؤكدة.ويُتوقع الآن من ذوي الحالات منخفضة الخطورة أن يراقبوا حالتهم بأنفسهم من المنزل، والاتصال بالعيادات المحلية عن طريق الهاتف للحصول على استشارات أو وصفات طبية.ويُسمح للمساكنين للمرضى باستلام الأدوية والوصفات الطبية نيابة عنهم. وبالنسبة للمرضى الذين يعيشون بمفردهم، يمكن للمكاتب الحكومية المحلية أو المراكز الصحية المجتمعية توصيل الوصفات الطبية لهم عند الطلب.كما تم تخفيف القيود على المخالطين للمصابين بالفيروس. وفي السابق، كان يُطلب من هؤلاء الأفراد الخضوع للحجر الصحي، ولكن تم إلغاء هذا المطلب للحاصلين على التطعيم بالكامل.