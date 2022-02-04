السفارة الصينية تعرب عن القلق البالغ إزاء المشاعر المعادية للصين في كوريا

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أعربت السفارة الصينية في سيول عن "قلقها العميق" بشأن تزايد المشاعر المعادية للصين في كوريا الجنوبية، زاعمة أن وسائل الإعلام والسياسيين في كوريا قد قاموا بتأجيج تلك المشاعر.وقال متحدث باسم السفارة في بيان صحفي أمس الأربعاء إن السفارة تولي اهتماما للمزاعم الأخيرة بشأن انحياز التحكيم التي أثارها وفد كوريا الجنوبية خلال منافسات التزلج السريع على المضمار القصير في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "بكين 2022".وفي بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي للسفارة، قال المتحدث إن قرارات التحكيم "مسألة فنية" ويجب معالجتها من قبل "المنظمات المهنية والموثوقة".وتابع المتحدث قائلا إن بعض وسائل الإعلام والسياسيين الكوريين الجنوبيين انتقدوا الحكومة الصينية وأولمبياد بكين بوجه عام، مما أثار مشاعر معادية للصين بين أفراد الشعب الكوري، وزاد من احتدام الموقف بين مواطني البلدين.وأضاف البيان أن الصين لن تقبل أبدا الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة من قبل وسائل الإعلام والسياسيين الكوريين، ووصفها بأنها سلوك غير مسؤول.ويأتي البيان وسط ضجة عامة في كوريا الجنوبية بعد استبعاد متزلجي الفريق الكوري "لي جون سو" و"هوانغ ديه هيون" في الدور قبل النهائي لسباق الألف متر للرجال في منافسات يوم الاثنين.