المبعوث النووي الكوري يقول إن الوقت الحالي حرج بالنسبة للعلاقات بين الكوريتين

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قال كبير المبعوثين النوويين لكوريا الجنوبية أمس الأربعاء إن الوقت الحالي يمثل منعطفا حرجا في العلاقات بين الكوريتين، وسط تصاعد التوتر بعد سلسلة من عمليات إطلاق الصواريخ قامت بها كوريا الشمالية.صرح بذلك الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية "نوه كيو دوك" للصحفيين لدى وصوله إلى هاواي، لإجراء محادثات مع نظيريه الأمريكي "سونغ كيم" والياباني "تاكهيرو فوناكوشي".وقال "نوه" إن الوقت حرج للغاية لأنه سيحدد ما إذا كان وضع شبه الجزيرة سيعود إلى مرحلة "الشتاء البارد" أو "الطقس المعتدل".وفي تقييمه للوضع على أنه شديد التقلب والحساسية، قال كبير المبعوثين النوويين إن كوريا الجنوبية أجرت العديد من المناقشات مع الولايات المتحدة واليابان، موضحا أنه يزور الولايات المتحدة على أمل أن تتخذ الدول الشريكة الثلاث تدابير فعالة لتوليد فرصة أخرى للحوار مع كوريا الشمالية.ومن المقرر أن يجري "نوه" محادثات مع "كيم" و"فوناكوشي" اليوم الخميس، كما سيرافق وزير الخارجية "جونغ أوي يونغ" في الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية الدول الثلاث، المقرر عقده بعد غد السبت في هاواي.