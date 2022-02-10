ارتفاع فائض الحساب الجاري الكوري بـ16.3% في عام 2021

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تجاوز فائض الحساب الجاري لكوريا الجنوبية 88 مليار دولار في العام الماضي، لكنه أخفق في تلبية توقعات البنك المركزي.ووفقا لبيانات أولية صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس، سجل فائض الحساب الجاري 88.3 مليار دولار أمريكي في عام 2021، بزيادة نسبتها 16.3% على أساس سنوي.ووصل الفائض في ميزان الواردات والصادرات، وهو عامل رئيسي في الحساب الجاري، إلى 76.2 مليار دولار، بانخفاض قدره 4.4 مليارات دولار مقارنة بالعام السابق.وارتفعت الصادرات بنسبة 25.5% على أساس سنوي في العام الماضي، كما قفزت الواردات بنسبة 31.2% بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام وانتعاش الاستهلاك المحلي.وسجل قطاع الخدمات عجزا قدره 31.1 مليار دولار في العام الماضي، لكن ذلك العجز تقلص بأكثر من 11.5 مليار دولار عن العام السابق.وفي ديسمبر، سجلت كوريا فائضا للشهر العشرين على التوالي منذ مايو 2020، لكن قيمة الفائض انخفضت بمقدار 6 مليارات دولار عن العام الماضي.