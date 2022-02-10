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الدولية

روسيا تعارض إدراج منجم سادو الياباني في قائمة اليونسكو للتراث العالمي

Write: 2022-02-10 10:39:10

روسيا تعارض إدراج منجم سادو الياباني في قائمة اليونسكو للتراث العالمي

Photo : YONHAP News

أعربت روسيا عن معارضتها لمسعى اليابان إلى إدراج منجم "سادو" المثير للجدل ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو.
وبحسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، أصدرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية "ماريا زاخاروفا" ذلك الموقف في مؤتمر صحفي دوري أمس الأربعاء، حيث قالت إن روسيا مهتمة بالموضوع وتتفهم رد فعل كوريا الجنوبية.
وأوضحت أنه يبدو أن اليابان تتخذ إجراءات مستمرة ضد كوريا الجنوبية والدول الأخرى التي خضعت لها سابقا، في محاولة لمحو الفظائع التي ارتكبها القادة اليابانيون خلال الحرب العالمية الثانية من الذاكرة الجماعية للعالم.
وأضافت "زاخاروفا" أنه من الصعب فهم الإنكار الياباني المستمر للحقيقة التاريخية المتمثلة في أن الإمبراطورية اليابانية العسكرية قد حشدت العمال بالإكراه من مستعمراتها للعمل بالسخرة في منجم "سادو".
وقد قرر مجلس الشؤون الثقافية الياباني ترشيح منجم "سادو" الشهر الماضي للإدراج في قائمة التراث العالمي لليونسكو، مما أثار احتجاجا من قبل كوريا الجنوبية.

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