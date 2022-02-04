مباريات اليوم للمنتخب الكوري في أولمبياد بكين الشتوية

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من المقرر أن يتنافس اللاعب الكوري "تشا جون هوان" في رياضة رقصة التزلج على الجليد في مسابقة التزلج الحر على الجليد التي تقام اليوم، وهو اليوم السابع في أولمبياد بكين الشتوية.وبعد أن احتل المركز الرابع في البرنامج القصير بـ99.51 نقطة وهي الأعلى في تاريخ رقص التزلج على الجليد للرجال الكوريين، يخطط اليوم لمحاولة قفزتين رباعيتين في منافسة اليوم من التزلج الحر على الجليد.ومن المتوقع أن يعتمد مركزه الأخير على ما إذا نجح في القفزتين الرباعيتين اللتين خصصهما في بداية أدائه. يشار إلى أن اللاعب تشا كان قد احتل المركز الخامس عشر في أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية لعام 2018.كما يحاول اللاعب الكوري في رياضة الزلاجات الصدرية "يون صونغ بين" الفائز بالميدالية الذهبية في الأولمبياد الماضية الفوز بميدالية أخرى في الأولمبياد الحالية حيث يتنافس في المرحلتين الأولى والثانية من منافسات تلك الرياضة، اللتين ستبدآن في مركز "يين تشينغ" للانزلاق. ومن المتوقع أن يتنافس فيهما اللاعب الكوري الآخر "جونغ صُنغ كي" ليحصل على ميدالية.إضافة إلى ذلك ستتنافس الفرق الكورية اليوم في مباريات الكيرلنغ للرجال في منافسة كروس كانتري كلاسيك بـ10 كيلومترات ومسابقات الزحافات الثلجية للتتابع.