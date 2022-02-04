توسيع مركز قيادة الصواريخ للجيش الكوري

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تعمل السلطات العسكرية الكورية الجنوبية على تعديل وتوسيع مركز قيادة الصواريخ التابع للقوات البرية، ليصبح "مركز قيادة استراتيجية الصواريخ للقوات البرية".وأعلنت وزارة الدفاع اليوم عن إشعار تشريعي لمسودة قانون مركز قيادة الصواريخ، بعد أن قررت تعديل المركز ورفع رتبة قائد المركز من رائد حاليا إلى رتبة فريق، إلى جانب توسيع وتعزيز الوحدة المساعدة والوحدة التابعة مباشرة للمركز.يشار إلى أن مركز قيادة الصواريخ أنشئ في عام 2014 ليشغل الصواريخ المتقدمة للجيش الكوري الجنوبي بما في ذلك سلسلة "هيون مو" من الصواريخ البالستية والمبرمجة.وأوضحت الوزارة الكورية أن هذا القرار جاء بالتوازي مع التحسن الكبير في قدرة الجيش في مجال الصواريخ منذ تأسيس المركز في شهر أبريل، وتلبية لزيادة الطلب الشعبي بشأن قدرة الردع الاستراتيجي والتعامل الإيجابي مع التهديدات الأمنية الشاملة.ومن المتوقع أن يستجيب المركز الجديد بشكل فعال لمختلف التهديدات الأمنية المتغيرة بما في ذلك تقدم تقنية الصواريخ الكورية الشمالية، ويقوم بضرب الأهداف الاستراتيجية والعملياتية بشكل دقيق في أوقات الحروب.