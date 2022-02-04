إلغاء سقف الشراء من الأسواق الحرة في كوريا لأول مرة منذ 43 عاما

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قررت الحكومة الكورية إلغاء سقف الشراء من الأسواق الحرة المعفاة من الرسوم الجمركية، بهدف دعم الصناعة ذات الصلة التي تعاني من صعوبات جراء جائحة كورونا، كما حددت الحكومة الكورية نطاق مرافق التسويق للتكنولوجيا الاستراتيجية الوطنية التي يتم تطبيق معدل ائتمان ضريبي مرتفع عليها.جاء ذلك في "مسودة تعديل المرسوم التنفيذي لمتابعة قانون الضرائب المعدل لعام 2021" التي أعلنت عنها الحكومة أمس، ومن المتوقع أن تدخل تلك القواعد حيز التنفيذ الشهر القادم، بعد إجراء مراجعة بواسطة وزارة الشؤون القانونية.وقررت الحكومة الكورية إلغاء سقف الشراء المفروض على المواطنين الكوريين الذين يغادرون البلاد من الأسواق الحرة المعفاة من الرسوم الجمركية، الذي يبلغ حاليا خمسة آلاف دولار، في غضون الشهر القادم، وذلك لأول مرة منذ 43 عاما.وكانت الحكومة قد أعلنت الشهر الماضي عن مسودة تعديل المرسوم التنفيذي لقانون الضرائب، حيث حددت النطاق التفصيلي لثلاث تقنيات استراتيجية وطنية رئيسية، هي: أشباه الموصلات والبطاريات واللقاحات، وقامت بتعيين مرافق تسويق هذه التقنيات الثلاث في مسودة تعديل القواعد الجديدة.