فوز المتزلج الكوري هوانغ ديه هيون بميدالية ذهبية في منافسات 1500 متر

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فاز اللاعب الكوري "هوانغ ديه هيون" في التزلج السريع على المضمار القصير بأول ميدالية ذهبية لكوريا في أولمبياد بكين الشتوية المقامة حاليا.وقد احتل هوانغ المركز الأول بدقيقتين و9 ثوان و219 جزءا من الثانية، في الدور النهائي الذي أقيم في بكين أمس، وتلاه اللاعب الكندي "ستيفن دويبوا"، ثم اللاعب الروسي "سيميون إليستراتوف"، في المركزين الثاني والثالث على التوالي.وكان هوانغ قد فاز بميدالية فضية في منافسات 500 متر للرجال في أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية لعام 2018، وبعد مرور 4 سنوات فاز بأول ميدالية ذهبية له، ليصبح فائزا بميداليات بشكل متتال في الدورتين الأولمبيتين.وبهذه المناسبة بعث الرئيس "مون جيه إين" برسالة تهنئة إليه قال فيها إن هوانغ فاز بأول ميدالية ذهبية بناء على مهارته المطلقة، معربا عن شكره لإثباته تفوق كوريا في رياضة التزلج السريع على المضمار القصير.وأضاف أن هذا الفوز سيمثل تشجيعا كبيرا للمنتخب الكوري، متمنيا له الاستمتاع بمبارياته المتبقية بمزيد من التألق.