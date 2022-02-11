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توفير لقاح نوفافاكس في كوريا بدءا من يوم الاثنين

Write: 2022-02-11 10:57:36Update: 2022-02-11 11:16:00

توفير لقاح نوفافاكس في كوريا بدءا من يوم الاثنين

Photo : YONHAP News

أعلن الفريق الحكومي المسؤول عن التطعيم في كوريا أمس الخميس أن لقاح شركة "نوفافاكس" المضاد لفيروس كورونا سيصبح متاحا اعتبارا من يوم الاثنين القادم، وسيتم التطعيم به للذين لم يتم تطعيمهم والمرضى المعرضين لخطر مرتفع.
وأعلنت السلطات الصحية عن خطط التطعيم التي تتضمن تقديم لقاح "نوفافاكس" بعد إنتاج الدفعة الأولى من اللقاح من قبل الشريك المحلي "إس كيه" للعلوم الحيوية يوم الأربعاء.
وسوف تكون الأولوية للبالغين الذين لم يتلقوا التطعيم بعد، والمجموعات المعرضة للخطر، بمن في ذلك المحتجزون في المستشفيات ذوو الأعراض الحرجة، والمرضى المسنون الذين يُعالجون في المنزل، والذين يعانون من إعاقات شديدة.
وسيتم تقديم اللقاحات في المستشفيات والمرافق المخصصة أو في المنازل.
وسيكون عامة الناس أيضا مؤهلين للحصول على اللقاحات المتبقية، وسيكون التقدم عبر الهواتف الذكية أو في المستشفيات.

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