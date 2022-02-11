37.7% لمرشح المعارضة مقابل 34% لمرشح الحزب الحاكم في استطلاع للكي بي إس

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أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "كي بي إس" تقدم المرشح الرئاسي لحزب قوة الشعب المعارض الرئيسي، "يون صوك يول" على منافسه من الحزب الديمقراطي الحاكم "لي جيه ميونغ"، لكن الفجوة بينهما لا تزال ضمن هامش الخطأ.وفي الاستطلاع الذي أجري من الاثنين إلى الأربعاء وشمل ألفا من المواطنين البالغين، اختار 37.1% المرشح المعارض "يون"، بينما اختار 34% مرشح الحزب الديمقراطي "لي".وحصل مرشح حزب الشعب المعارض الصغير "آن تشول سو" على 9%، ومرشحة حزب العدالة التقدمي "شيم سانغ جونغ" على 3%.وقال حوالي 78% من المشاركين إنهم سيستمرون في دعم المرشح الذي يختارونه، وقال 87.7% من مؤيدي "لي" و81.8% من أنصار "يون" إنهم سيظلون مخلصين لمرشحهم.وردا على سؤال عما إذا كانت كتلة المعارضة بحاجة إلى توحيد قواها واختيار مرشح واحد من بين "يون" و"آن" للفوز في الانتخابات، وافق 44% على ذلك، بينما أجاب 44% أيضا بعدم الموافقة. ومن بين أولئك الذين يسعون إلى تغيير السلطة، قال 64.7% إنه ينبغي اختيار مرشح موحد، واختار 69% منهم "يون" بدلا من "آن".وفيما يتعلق بأداء المرشحين الرئيسيين في المناظرة التلفزيونية الأولى، قال 25.8% ممن شملهم الاستطلاع إن "لي" كان أفضل أداء من منافسيه، بينما قال 24.2% إن أداء "يون" كان أفضل من الباقين. وقال 44% إن المناظرة عززت دعمهم لمرشحهم، وقال أقل من 10% إنهم إما بدؤوا يؤيدون مرشحا بعينه أو غيروا مرشحهم المختار بعد المناظرة.وقد أجرت الاستطلاع شركة "هانكوك ريسيرش" بتكليف من شبكة "كي بي إس"، ويبلغ مستوى الثقة فيه 95% مع هامش خطأ يبلغ 3.1 نقطة مئوية.ويمكن الاطلاع على أسئلة ونتائج الاستطلاع على موقع "كي بي إس" على هذا الرابط:https://news.kbs.co.kr/special/election2022/president/poll_latest.html