تراجع القروض البنكية للأسر الكورية للشهر الثاني على التوالي بعد تشديد اللوائح

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تراجع حجم القروض البنكية للأسر في كوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي في يناير، وسط تشديد الرقابة على الإقراض من قبل هيئات الرقابة المالية، بهدف كبح المضاربات العقارية.وقال البنك المركزي الكوري أمس الخميس إن قروض الأسر الصادرة عن البنوك بلغت 0.06 كوادريليون وون بنهاية الشهر الماضي، بانخفاض قدره 400 مليار وون عن الشهر الأسبق.وبعد الانخفاض الشهري في ديسمبر الذي بلغ 200 مليار وون، كانت هذه هي المرة الأولى التي تنخفض فيها قروض الأسر لمدة شهرين متتاليين، منذ أن بدأ البنك المركزي في تجميع البيانات ذات الصلة في عام 2004.ونمت قروض الرهن العقاري بمقدار 2.2 تريليون وون على أساس شهري في يناير لتصل إلى 781 تريليون وون، لكن الأنواع الأخرى من القروض، بما في ذلك القروض القائمة على الائتمان غير المضمون، انخفضت بمقدار 2.6 تريليون وون على أساس شهري.وأوضح "هوانغ يونغ أونغ" المسؤول في البنك المركزي أن ارتفاع أسعار الفائدة الرئيسية وقيود الإقراض كانت من بين العوامل الرئيسية التي أسهمت في انخفاض قروض الأسر.