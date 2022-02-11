عقد المناظرة التلفزيونية الثانية بين مرشحي الرئاسة اليوم الجمعة

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من المقرر عقد المناظرة التلفزيونية الثانية بين المرشحين الرئاسيين الأربعة في كوريا، اليوم الجمعة.وسيتم بث المناظرة الرباعية التي تستضيفها جمعية الصحفيين الكورية على ست قنوات إخبارية، وستبدأ في الساعة 8 مساء وتستمر ساعتين، ويشارك فيها كل من: "لي جيه ميونغ" مرشح الحزب الديمقراطي الحاكم، و"يون صوك يول" مرشح حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي، و"آن تشول سو" مرشح حزب الشعب المعارض الصغير، و"شيم سانغ جونغ" المرشحة عن حزب العدالة التقدمي.وسوف تغطي المناظرة سياسات الشباب وجهود التعامل مع جائحة كورونا وتدابير دعم المتضررين منها.وسوف يقوم المرشحون بطرح أسئلة فيما بينهم، قبل إجراء مناقشة مفتوحة لمدة 30 دقيقة حول مجموعة متنوعة من القضايا.ومن المتوقع حدوث صدام بشأن تصريحات "يون" الأخيرة التي قال فيها إنه إذا انتُخب رئيسا فسوف يأمر بإجراء تحقيق بشأن الفساد والمخالفات في حكومة "مون جيه إين".