الحكومة الكورية تناقش إجراء تعديلات على نظام تصريح اللقاح

Photo : YONHAP News

من المقرر أن تناقش السلطات الصحية الكورية مسألة إجراء تعديلات على نظام تصريح اللقاح عند وضع قواعد التباعد الاجتماعي التي سيتم تطبيقها بدءا من يوم 20 فبراير.وأعلن "ليم سوك يونغ" المسؤول الكبير بالوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عن هذا القرار في مؤتمر صحفي أمس الخميس.وبموجب النظام الحالي، يتم تطبيق نظام تصريح اللقاح في المرافق متعددة الاستخدامات، مثل المقاهي والمطاعم، حيث يتوجب على مرتادي تلك الأماكن إبراز دليل على حصولهم على اللقاح ضد كورونا، أو نتيجة اختبار كورونا سلبية.وقالت السلطات الصحية في وقت سابق إنها ستمدد إجراءات التباعد الاجتماعي، لكنها ستخفف قواعد الحجر الصحي وتسعى إلى الانتقال التدريجي إلى الحياة الطبيعية على المدى الطويل.وبموجب قواعد التباعد الاجتماعي الحالية على مستوى البلاد، والتي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها يوم 20 فبراير، يمكن تجمع ما يصل إلى ستة أشخاص، مع إغلاق المطاعم والمقاهي في الساعة 9 مساء.