كوريا الجنوبية تحتل المركز 29 في تصنيف الفيفا لمنتخبات كرة القدم

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صعد منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم للرجال ضمن المراكز الثلاثين الأولى في تصنيف الفيفا العالمي، للمرة الأولى منذ عقد تقريبا.واحتلت كوريا الجنوبية المركز التاسع والعشرين في أحدث تصنيفات الفيفا برصيد 1,522.85 نقطة. ويمثل هذا ارتفاعا بأربعة مراكز مقارنة بشهر ديسمبر الماضي.وجاء هذا التصنيف بعد أربعة انتصارات متتالية للمنتخب الكوري الجنوبي، بما في ذلك مباراتان في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.وفي وقت سابق من هذا الشهر، تأهل المنتخب الكوري لكأس العالم لعام 2022 في قطر، ليضمن مشاركته في المونديال للمرة العاشرة على التوالي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحتل فيها المنتخب الكوري الجنوبي مركزا ضمن الثلاثين الأوائل منذ أكتوبر من عام 2012 عندما احتل المركز الخامس والعشرين.وظلت بلجيكا تتصدر القائمة، وتلتها البرازيل وفرنسا والأرجنتين وإنغلترا.