شركة إس كيه للعلوم الحيوية تنتج دفعة أخرى من لقاحات نوفافاكس

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من المقرر أن تقوم شركة "إس كيه" للعلوم الحيوية بتسليم دفعة أخرى اليوم الجمعة من لقاح شركة "نوفافاكس" المضاد لفيروس كورونا الذي تنتجه الشركة الكورية الجنوبية.وتقوم الشركة بتصنيع اللقاح القائم على البروتين الذي ابتكرته الشركة الأمريكية، وذلك بوصفها شريكا محليا بموجب اتفاقية تفويض.ووفقا لفريق العمل الحكومي المسؤول عن التطعيم، أرسلت الشركة 551 ألف جرعة من اللقاح من مصنعها في "آن دونغ" أمس الخميس، وسيتم إرسال شحنة أخرى مكونة من 294 ألف جرعة اليوم الجمعة، بعدما كانت قد أرسلت الدفعة الأولى من اللقاح المكونة من 292 ألف جرعة يوم الأربعاء.وقد أمنت الحكومة الكورية حتى الآن أكثر من 150 مليون جرعة من لقاحات كورونا لهذا العام من خلال إبرام عقود مع شركات ومنظمات دولية، وتخطط للحصول على 144 مليون جرعة أخرى حتى نهاية هذا العام.