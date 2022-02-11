كوريا الجنوبية في المرتبة الـ16 عالميا من حيث مؤشر الديمقراطية

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ارتفع مؤشر نضج الديمقراطية في كوريا الجنوبية بسبع مراتب مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى المرتبة السادسة عشرة من بين 167 دولة حول العالم.وطبقا لمؤشر الديمقراطية العالمي لعام 2021 الذي كشفت عنه وحدة الاستقصاء التابعة لمجلة "إيكونومست" البريطانية أمس الخميس، حصلت كوريا الجنوبية على 8.16 نقطة من أصل 10 نقاط، محتلة بذلك المرتبة السادسة عشرة، بعد أن كانت قد احتلت المرتبة الثالثة والعشرين بـ8.01 نقطة في العام الماضي.الجدير بالذكر أن الوحدة التابعة لمجلة "إيكونومست" البريطانية تقوم بقياس حالة الديمقراطية في 167 دولة حول العالم منذ عام 2006، وتستند في مؤشر الديمقراطية على 60 مؤشرا مجمعين في 5 فئات مختلفة، وهي: العملية الانتخابية والتعددية، والحريات المدنية، وأداء الحكومة، والمشاركة السياسية، والثقافة السياسية.ويتم تصنيف الدول التي يزيد مؤشر ديمقراطيتها عن 8 نقاط بأنها ضمن فئة "الديمقراطيات الكاملة".وجاءت كوريا الشمالية في المرتبة الخامسة والستين بعد المئة، ونجت من القاع للمرة الأولى منذ بدء قياس حالة الديمقراطية في عام 2006.