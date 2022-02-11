مباحثات نووية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في هاواي

Photo : YONHAP News

بدأت أمس الخميس في هاواي مباحثات بين كبار المبعوثين النوويين لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، لمناقشة سبل مواجهة إطلاقات كوريا الشمالية الصاروخية.وقال المبعوث النووي الكوري "نوه كيو دوك" في تصريح أدلى به للصحفيين قبيل انعقاد المباحثات إن الوضع في شبه الجزيرة الكورية خطير، معربا عن قلقه من الأقوال والأفعال التي مارستها كوريا الشمالية منذ أواخر العام الماضي.وأوضح أن المباحثات تهدف إلى مناقشة كيفية التعامل مع كوريا الشمالية التي تخطط لاستفزازات صاروخية.وسيتم في المباحثات التنسيق حول الموضوعات التي ستجري مناقشتها في اجتماع وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان غدا السبت في هاواي أيضا.وسوف تكون تلك هي المرة الأولى التي يتلقى فيها وزراء خارجية الدول الثلاث وجها لوجه منذ مؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر من العام الماضي.