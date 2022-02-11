الحكومة تدرس تطبيق نظام سقف السعر على أجهزة الاختبار الذاتي لكورونا

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قالت سلطات الحجر الصحي في كوريا الجنوبية إنها تدرس وضع سقف لسعر أجهزة الاختبار الذاتي لكورونا ضمن الجهود الرامية إلى ضمان إمدادات كافية ومستقرة لتلك الأجهزة.وتعاني كوريا حاليا من نقص في إمدادات أجهزة الاختبار الذاتي لكورونا بسبب الانتشار السريع للمتحور "أوميكرون" في الآونة الأخيرة.وسوف يتم حظر تجارة تلك الأجهزة عبر الإنترنت اعتبارا من يوم الأحد، بحيث تقتصر مبيعاتها على الصيدليات ومحلات البقالة.وتخطط الحكومة لتوفير أجهزة الاختبار الذاتي لكورونا مجانا للأطفال الصغار والمسنين الذين يبلغ عددهم مليونين و160 ألفا بدءا من يوم الاثنين القادم.وقال رئيس الوزراء "كيم بو كيوم" إن الحكومة أكملت تقريبا مراجعاتها لنظام الحجر الصحي الشامل، مؤكدا أنه قد حان الوقت الآن لدراسة إجراء تعديل على قواعد التباعد الاجتماعي ونظام تصريح اللقاح، بناء على التطورات التي ستحدث في عدد المرضى ذوي الحالات الحرجة وعدد الوفيات.