تمديد موعد إغلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية المرتقبة للناخبين المصابين بكورونا

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تمت الموافقة البرلمانية على مشروع قانون معدل يقضي بتمديد موعد إغلاق التصويت من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الانتخابات الرئاسية القادمة التي ستجري يوم التاسع من مارس.ووافقت اللجنة البرلمانية الخاصة للإصلاح السياسي أمس الخميس على مشروع قانون انتخابات الوظائف العامة المعدل، الذي سيتم تطبيقه على الانتخابات الرئاسية المرتقبة إذا تمت المصادقة عليه في الجلسة البرلمانية العامة التي ستعقد يوم الاثنين القادم.ويهدف تمديد موعد إغلاق التصويت إلى منح الناخبين المصابين بفيروس كورونا فرصة للإدلاء بأصواتهم خلال الموعد الممتد.وتوقعت الحكومة أن يتراوح عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بين 130 ألف و170 ألف حالة في أواخر شهر فبراير الجاري.