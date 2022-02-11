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الدولية

اليونيسيف تقدم علاج مغذيات دقيقة للحوامل في كوريا الشمالية

Write: 2022-02-11 14:37:46Update: 2022-02-11 14:45:17

اليونيسيف تقدم علاج مغذيات دقيقة للحوامل في كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

قالت منظمة اليونيسيف إن المساعدات الإنسانية التي قدمتها لكوريا الشمالية تتضمن علاج مغذيات دقيقة يكفي لـ160 ألفا من النساء الحوامل.
وأضافت منظمة اليونيسف في تقريرها الأخير حول الأوضاع الإنسانية في شرق آسيا والمحيط الهادئ، أن الدفعة الأولى من المساعدات لعلاج المغذيات الدقيقة قد تم الإفراج عنها في كوريا الشمالية بعد شهور من خضوعها لإجراءات الحجر الصحي في ميناء "نام بو".
وكانت منظمة اليونيسيف قد أرسلت الدفعة الأولى من مساعداتها الإنسانية إلى ميناء "نام بو" في كوريا الشمالية في شهر أكتوبر من العام الماضي الذي تم فيه للمرة الأولى استئناف تسيير الرحلات البحرية على الخط بين ميناء "دارين" الصيني و"نام بو" الكوري الشمالي منذ إغلاق كوريا الشمالية حدودها لمنع انتشار فيروس كورونا.
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