12.6% تراجعا في صادرات كوريا في أول 10 أيام من فبراير

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وفقا لبيانات مبدئية صادرة عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الجمعة، بلغت قيمة الشحنات الخارجية للبلاد 15.7 مليار دولار في الأيام العشرة الأولى من شهر فبراير الجاري، بانخفاض نسبته 12.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ويرجع السبب في تراجع قيمة الصادرات إلى انخفاض عدد أيام العمل بمقدار يومين مقارنة بالعام الماضي بسبب عطلة عيد رأس السنة القمرية الجديدة.وبلغ متوسط الصادرات اليومية مليارين و410 ملايين وون، بزيادة نسبتها 14.2% مقارنة بالعام الماضي.وزادت شحنات أشباه الموصلات بنسبة 7.4%، والمنتجات النفطية بنسبة 27.1%، ومنتجات ملحقات الكمبيوتر بنسبة 29%، فيما انخفض حجم صادرات السيارات بنسبة 47.5%، وأجهزة الاتصالات اللاسلكية بنسبة 44.2%.وقد انخفضت الصادرات الكورية إلى الصين بنسبة 3%، وإلى الولايات المتحدة بنسبة 17.3%، وإلى الاتحاد الأوربي بنسبة 33.5%.كما شهدت قيمة الواردات في أول 10 أيام من فبراير انخفاضا بنسبة 6.6%، لتصل إلى 19.2 مليار دولار، مما أدى إلى عجز تجاري بقيمة 3.5 مليار دولار.