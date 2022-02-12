المتزلج السريع تشا مين كيو يفوز بالميدالية الفضية في سباق 500 متر للرجال

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فاز المتزلج السريع الكوري الجنوبي "تشا مين كيو" بالميدالية الفضية في سباق 500 متر للرجال، في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "بكين 2022" اليوم السبت، ليحرز بذلك رابع ميدالية لكوريا الجنوبية.واحتل "تشا" المركز الثاني ليحرز الميدالية الفضية بزمن قدره 34.39 ثانية. وقد حصل على الميدالية الفضية أيضا في أولمبياد "بيونغ تشانغ 2018".وجاء المتزلج الكوري الجنوبي الآخر "كيم جون هو" في المركز السادس، متجاوزا خط النهاية في 34.54 ثانية.وحصل اللاعب الصيني "جاو تينغيو" على الميدالية الذهبية مسجلا رقما قياسيا جديدا في البطولة، حيث أنهى السباق في 34.32 ثانية. وفاز اللاعب الياباني "واتارو موريشيغي" بالميدالية البرونزية.