فوز كوريا بالميدالية الفضية في سباق التتابع على المضمار القصير لمسافة 3,000 متر للسيدات

Photo : YONHAP News

فاز فريق المضمار القصير للسيدات لكوريا الجنوبية بالميدالية الفضية في سباق التتابع لمسافة 3,000 متر، في أولمبياد "بكين 2022" الشتوية.وفي المباراة النهائية التي أقيمت في ملعب "كابيتال إندور" مساء اليوم الأحد، احتل الفريق المكون من "تشيه مين جيونغ" و"لي يو بين" و"كيم آه رانغ" و"سيو وي مين" المركز الثاني ليحرز الميدالية الفضية، وراء فريق هولندا الذي حصل على الميدالية الذهبية.وهذه هي الميدالية الأولمبية الثالثة على التوالي لكوريا الجنوبية في سباق التتابع للسيدات، بعد أن فازت سابقًا بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في "سوتشي 2014"، ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية في "بيونغ تشانغ 2018".وفى وقت سابق من اليوم، تم استبعاد "هوانغ ديه هيون" فى دور نصف النهائي لمنافسات المضمار القصير للرجال لمسافة 500 متر. وتأتي تلك النتيجة بعد خمسة أيام من حصول "هوانغ" على الميدالية الذهبية في سباق 1,500 متر للرجال.