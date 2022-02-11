آن تشول سو يقترح توحيد الترشيح مع يون صوك يول

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اقترح المرشح الرئاسي "آن تشول سو" من حزب الشعب المعارض الصغير رسميا توحيد الترشح مع "يون صوك يول" من حزب "قوة الشعب" المعارض الكبير.وقدم "آن" هذا الاقتراح أمس الأحد في مؤتمر صحفي عقده عبر موقع يوتيوب، قائلا إنه يقدم عرضا لضمان تغيير أفضل للنظام الحاكم وإنهاء النظام القديم والسير في طريق الوحدة الوطنية.وقال "آن" إن الترشيح الموحد لكتلة المعارضة يجب أن يؤدي إلى فوز ساحق في الانتخابات. واقترح أن يختار الحزبان مرشحا واحدا بينه وبين "يون" في الانتخابات التمهيدية الوطنية من خلال استطلاع عام، معربا عن أمله في أن يستجيب "يون" بشكل إيجابي لاقتراحه.وكان "آن" قد خطط لعقد مؤتمر صحفي حول هذه المسألة أمس، لكنه عقد المؤتمر عبر الإنترنت بدلا من ذلك، بعد أن ثبتت إصابة زوجته بفيروس كورونا.