البنك المركزي الكوري يتوقع زيادة كبيرة في التضخم هذا العام

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توقع البنك المركزي الكوري أن يكون معدل التضخم لهذا العام أكبر بكثير من معدل العام الماضي.وأصدر البنك المركزي هذه التوقعات في تقرير أصدره أمس الأحد، قال فيه إن كوريا تشهد مؤخرا توسعا في الضغوط التضخمية في جميع المجالات. وأضاف التقرير أن عدد عناصر المنتجات التي سجل معدل تضخمها أكثر من 2% مؤخرا كان أكثر من الضعف مقارنة بالعام الماضي.وعلى وجه الخصوص، سجلت أسعار 38 من أصل 39 مادة غذائية في المطاعم نموا في ديسمبر من العام الماضي. وحتى سعر البن، وهو العنصر الغذائي الوحيد الذي لم يتغير سعره في ديسمبر، سجل نموا في يناير، حيث ارتفعت أسعار 34 مادة غذائية بأكثر من 3%. وارتفع سعر تناول الطعام في الخارج بأسرع وتيرة منذ حوالي 13 عاما في شهر يناير الماضي.وتوقع تقرير البنك المركزي الكوري أن تستمر أسعار مشتريات المطاعم في الارتفاع هذا العام بسبب انتعاش الطلب وارتفاع تكاليف المكونات.